Предложение россиян по зерновому соглашению противоречит условиям сделки — Кубраков

13 марта, 21:43
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Сбор зерна в Киевской области, август 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko/File Photo)

Сбор зерна в Киевской области, август 2022 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Musiienko/File Photo)

Заявление страны-агрессора России о том, что она готова продлить действие соглашения об экспорте украинского зерна только на 60 дней, противоречит условиям сделки.

Об этом написал вице-премьер — министр инфраструктуры и развития громад и территорий Александр Кубраков в Twitter.

Он отметил, что зерновое соглашение предусматривает продолжение по меньшей мере на 120 дней, поэтому предложение россиян продлить его на 60 дней противоречит документу, который подписали Турция и ООН.

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«Ждем официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы», — добавил министр.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 13 марта заявил, что страна-террорист «не возражает против» продления зернового соглашения после 18 марта, «но только на 60 дней».

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Зерновое соглашение было подписано в июле 2022 года в Турции и частично разблокировало морской экспорт украинского зерна. Черноморская зерновая инициатива оформлена как соглашение между Украиной, Турцией и ООН и зеркальное соглашение со страной-агрессором Россией. Речь идет об экспорте из украинских портов Одессы, Черноморска и Пивденного: торговые корабли проходят по специальным разминированным коридорам и обязаны заходить в Турцию для осмотра.

17 ноября 2022 зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Срок его действия заканчивается 18 марта.

В феврале Алексей Кубраков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявили, что Россия блокирует работу зернового коридора и несколько месяцев подряд задерживает осмотр судов, из-за чего мир за последние три месяца недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Турция ООН Экспорт Черное море Зерно Зерновые Александр Кубраков Война России против Украины экспорт зерна зерновое соглашение

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