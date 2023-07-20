Эрдоган vs Путин. На что пойдет лидер Турции ради зернового коридора и решится ли Россия бить по турецким судам 20 июля, 21:15 NV Премиум Президент Турции Реджеп Эрдоган рассчитывает уговорить российского диктатора Владимира Путина продлить зерновую сделку (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

После громкого заявления Кремля о признании военными целями всех судов, следующих в украинские порты, NV расспросил Андрея Клименко из Института Черноморских стратегических исследований о последствиях этого шага и роли Турции в деэскалации морской войны.

Российская война против Украины превратила черноморское судоходство в заложника геополитики, и это изрядно беспокоит Турцию. Эта страна владеет четвертью всех судов, которые за последние полгода заходили в украинские порты, и к тому же вложила немалые средства в морское газовое месторождение Сакарья, которому теперь угрожают российские ракеты, объясняет Андрей Клименко, специалист Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews. Теперь у Анкары есть несколько вариантов ответа, среди которых переговоры с Кремлем и привлечение собственных военно-морских сил.

Видео дня

— Прокомментируйте, пожалуйста, какими могут быть цели и последствия последнего заявления Путина? Создается впечатление, что он хочет завести ситуацию в тупик.