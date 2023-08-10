Эрдоган может возобновить «зерновое соглашение», но Украина ищет альтернативу — Дмитрий Кулеба 10 августа, 16:48 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может добиться восстановления «зернового соглашения», Украина продолжает строит альтернативные пути экспорта. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Corriere della Sera.

На вопрос интервьюера, есть ли у Эрдогана шанс вернуть «зерновой коридор», Кулеба ответил, что, по его мнению, да.



«Мы знаем, что турецкая дипломатия работает с российской. Тем временем мы строим альтернативные пути экспорта пшеницы и другой продукции, минуя Черное море», — сказал он.



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Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что хочет возродить «зерновое соглашение» в расширенном формате, передает агентство Bloomberg.

Срыв зернового соглашения: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве «гарантий безопасности» судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ, в Кремле в ответ разразились угрозами.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если условия страны-агрессора выполнят. Агрессор хочет вывести свое продовольствие на мировые рынки, а также, как пишет агентство Reuters, восстановить связь Россельхозбанка с международной платежной системой SWIFT.

В начале августа стало известно, что глава кремлевского режима может приехать в Турцию после переговоров с Эрдоганом.