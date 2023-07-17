Генсек ООН написал письмо Путину с просьбой вернуться к зерновому соглашению 17 июля, 19:09 Антониу Гутерреш (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление по поводу выхода России из Черноморской зерновой инициативы, призвав российского диктатора Владимира Путина сохранить соглашение.

Во время брифинга в понедельник, 17 июля, он уточнил, что написал письмо Путину с просьбой сохранить зерновую сделку.

«В этом письме, которое я считаю необходимым процитировать, я подчеркиваю, что, цитирую, «с момента подписания меморандума о взаимопонимании, а также с учетом мер, предпринятых Российской Федерацией, российская торговля зерном, как и объемы экспорта, и рынки удобрений стабилизируются. Российский экспорт близится к полному восстановлению, о чем заявляют Российский союз экспортеров зерна и Российская ассоциация производителей удобрений», — добавил он.

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Гутерриш также сказал, что ООН предлагает РФ альтернативу SWIFT.

«Мы создали индивидуальный механизм оплаты для Российского сельскохозяйственного банка через JPMorgan вне SWIFT», — подытожил он.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения после подрыва Крымского моста.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется продолжить поставки зерна черноморским коридором без РФ.



С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продолжением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день истечения сроков действия сделку Кремль использовал удар по Крымскому мосту как предлог для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.