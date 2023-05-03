В Турции заявили о риске прекращения действия зернового соглашения, если переговоры не дадут результата 3 мая, 13:54 Переговоры по зерновому соглашению должны пройти 5 мая в Стамбуле (Фото:Imad Alassiry/Unsplash)

Зерновое соглашение может перестать действовать, если на переговорах 5 мая в Стамбуле не будут достигнуты положительные результаты.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, пишет CNN Turk.

Он подчеркнул, что встреча делегаций Турции, Украины и России важна для будущего зернового коридора.

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«Если встреча не внесет положительного вклада, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия», — добавил Калин.

26 апреля Россия снова заблокировала работу Черноморского зернового коридора. Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна на уровне заместителей министров обороны Турции, Украины и РФ должны пройти 5 мая в Стамбуле.



Министерство обороны России 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновому соглашению из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, которая регулярно пытается сорвать соглашение, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зернового соглашения.



Зерновое соглашение было заключено в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.