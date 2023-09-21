Словакия назвала условие, при котором сможет снять запрет на импорт украинского зерна 21 сентября, 15:24 Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министры сельского хозяйства Словакии и Украины договорились создать систему лицензирования торговли зерном, что позволит отменить запрет на импорт украинских товаров в Словакию.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства Словакии.

«(Министры, — ред.) договорились о создании системы торговли зерном на основе выдачи и контроля лицензий», — говорится в электронном письме словацкого министерства.

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Однако отмечается, что запрет на импорт товаров из Украины остается в силе, пока эта система не заработает и не будет полностью протестирована.

В словацком ведомстве добавили, что Украина также согласилась остановить рассмотрение иска во Всемирную торговую организацию.

Министерство Словакии не сообщило подробностей того, как будет работать система лицензирования.

Ранее отмечалось о договоренности между министрами аграрной политики и продовольствия Украины и Польши найти общее решение по зерновому спору.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала в ВТО иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.

Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого сказал, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина будет «эскалировать конфликт».

В материале FT отметили, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, защищать ли Польшу, Венгрию и Словакию от иска, поданного Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО), после того, как эти три страны нарушили правила ЕС относительно запрета импорта украинского зерна.

