«Россия использует голод как оружие». Боррель прокомментировал приостановку зерновой сделки 18 июля, 08:32 Жозеп Боррель (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что Россия, завершая зерновую сделку, использует «голод как оружие», чем создает проблемы многим людям во всем мире, которые потребляют украинское зерно.

Об этом он сказал в своем заявлении относительно прекращения Россией действия зерновой сделки, сообщает Reuters.

«К сожалению, сегодня Россия отказалась продлевать это (зерновое — ред.) соглашение. И это что-то очень серьезное, что создаст много проблем многим людям во всем мире. Мы со своей стороны сделаем все возможное через наши пути солидарности, чтобы сделать украинское зерно доступным для людей, которые его потребляют и которые должны обвинять Россию в этом решении, которая совершенно неоправданно использует голод как оружие», — сказал Боррель.

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Черноморская зерновая сделка — что известно

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Это позволило разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Россия неоднократно прекращала свое участие в зерновой сделке, в том числе и 29 октября, когда аргументировала свой выход «взрывами» в Севастопольской бухте, в которых обвинила Украину и Британию.

Впрочем, 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.

19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России вновь заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов в Босфоре.

17 мая зерновая сделка снова была разблокирована и продлена на 120 дней — до 17 июля.

Однако с 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.