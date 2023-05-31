«Очень серьезные риски». Зеленский обвинил Россию в блокировке зерновой сделки 31 мая, 23:55 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обвинили Россию в том, что она блокирует зерновую сделку.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что во время визита в Одессу он уделил особое внимание этой проблеме.

«Особое внимание — нашему зерновому коридору, безопасности в Черном море. Мир знает, какую основополагающую роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права по мореходству — это глобально важный фактор безопасности», — заявил он.

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Президент также добавил, что в настоящее время из трех портов, согласованных в рамках Черноморской зерновой инициативы, порт Южный фактически заблокирован.

«Более полутора миллионов тонн агропродукции накоплено в одном Южном. И это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше там цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов. То есть блокада одного порта в Украине создает очень серьезные риски для разных народов», — сказал он.

Зеленский также поблагодарил тех, кто помогает увеличивать пространство безопасности в Черном море, кто давит на Россию для разблокирования поставок продовольствия.

Черноморское зерновое соглашение было заключено летом 2022 года при посредничестве ООН и Турции для смягчения глобального продовольственного кризиса, обостренного вторжением России в Украину.



29 октября Россия прекратила свое участие в зерновой сделке, аргументируя это взрывами в Севастопольской бухте, в которых обвиняет Украину и Британию.

Однако 17 ноября соглашение было продлено на 120 дней.



19 марта 2023 года действие зернового соглашения было продлено еще на 120 дней, однако в России заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию суден в Босфоре.

17 мая зерновое соглашение снова было разблокировано и продлено на 120 дней — до 18 июля.

