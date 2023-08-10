«Есть международный консенсус». Представитель ЕС прокомментировал работу мирового сообщества над восстановлением зерновой сделки 10 августа, 16:15 Представитель ЕС Петер Стано рассказал о международном консенсусе мирового сообщества, которое пытается возобновить реализацию зерновой сделки (Фото:Скриншот/Youtube/Studio Hitex)

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано заявил, что международное сообщество активно работает для восстановлением Черноморской зерновой инициативы.

Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе в четверг, 10 августа, сообщает Укринформ.

«Усилия, которые прилагает международное сообщество, ООН, при поддержке Турции, продолжаются. Я считаю, что действительно существует международный консенсус в том смысле, что нам нужно вернуться к Черноморской инициативе, потому что она очень важна не только для Украины, но и для продовольственных рынков в целом, а также для мировых цен на продовольствие. Поэтому это усилия, которые продолжаются непрерывно», — рассказал Стано.

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По его словам, «рано или поздно удастся возродить эту инициативу, потому что она очень важна для всех, особенно для населения, которое страдает от роста цен из-за действий России».

Стано напомнил, что ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель направил письмо министрам иностранных дел государств-членов Евросоюза, где аргументировал необходимость восстановить зерновое соглашение и усилить давление на страну-агрессора РФ, чтобы она вернулась к его выполнению.

Срыв РФ зернового соглашения: что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зернового соглашения без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

