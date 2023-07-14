Зерновое соглашение: Турция хочет избежать кризиса со стороны России 14 июля, 00:56 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Турция планирует избежать кризиса со стороны России относительно зернового соглашения. В стране также готовятся к переговорам президента Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Haber Turk.



Пресс-секретарь партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Турция рассчитывает, что избежит кризиса по «зерновой сделке» со стороны РФ.

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«Я не думаю, что в ритме турецко-российских отношений будет какой-то негатив. Зерновая сделка претерпела небольшую турбулентность, но потом вернулась на правильный путь», — пояснил он.

По словам пресс-секретаря, Турция заметила, что Путин, как и Эрдоган обеспокоены по поводу вопроса «зерновой сделки».

«Существует желание не усугублять ситуацию с голодом в бедных странах. В любом случае, я не ожидаю кризиса. Я думаю, что будет контакт между нашим президентом и господином Путиным по этому вопросу», — добавил Челик.

Россия угрожала разорвать зерновое соглашение, срок действия которого истекает в понедельник, 17 июля, поскольку якобы несколько «требований» по отправке зерна и удобрений за границу не были выполнены.

Последние два судна, которые следуют по зерновой сделке, сейчас досрочно загружаются в украинском порту Одесса.

Ключевым требованием, которое выдвинула Москва является возобновление подключения российского аграрного банка Россельхозбанк к международной платежной сети SWIFT.

Подключение к этому банку было прекращено ЕС в июне 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В мае представитель ЕС заявил, что ЕС не рассматривает возможность восстановления российских банков.

В июле 2022 года Организация Объединенных Наций и Турция выступили при посредничестве Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, который усугубился вторжением Москвы и блокадой украинских портов.

Хотя российский экспорт продовольствия и удобрений не подпадает под санкции Запада, введенные после вторжения в Украину, Москва говорит, что ограничения на платежи, логистику и страхование якобы «представляют препятствие для поставок».

Как обходной путь к отсутствию доступа к SWIFT, официальные лица ООН договорились с американским банком JPMorgan Chase & Co JPM.N начать обработку некоторых платежей за экспорт российского зерна, убедив в этом правительство США.