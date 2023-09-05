США приветствуют попытки Турции возобновить «зерновую сделку» несмотря на отсутствие значительных успехов 5 сентября, 06:14 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:State Department photo by Ron Przysucha/ Public Domain / flickr.com)

Госдеп США приветствовал усилия Турции по восстановлению Черноморской «зерновой сделки». В то же время там признали отсутствие значительных прорывов в результате встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Владимира Путина в Сочи.

Об этом пишет CNN.



«Мы приветствуем усилия Турции и других стран, направленные на то, чтобы убедить Россию вернуться к соглашению.мы взаимодействуем с ООН и Турцией, которые приложили много усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и функциональной», — заявил представитель Государственного департамента.

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Он добавил, что решение России прекратить свое участие в инициативе «наносит ущерб общинам, уязвимым к продовольственной опасности во всем мире».

В понедельник, 4 сентября, Эрдоган прилетел в российский город Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным.

Ожидалось, что главной темой новой встречи станет зерновой коридор, который блокирует Россия, а также развязанная против Украины полномасштабная война и обмен пленными между Киевом и Москвой. Также СМИ писали, что Эрдоган предложит посредничество в «мирных переговорах» с Украиной.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.