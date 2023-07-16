Россию ждут «огромные дипломатические издержки» при отказе продлить зерновую сделку — Салливан 16 июля, 23:38 Джейк Салливан (Фото:Kevin Lamarque/Reuters)

Россию ожидают «огромные дипломатические издержки», если срок действия "зернового соглашения" не будет продлен. Срок истекает в понедельник, 17 июля.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет CBS News.



«Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам», — заявил он.

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По его словам, российскому диктатору Владимиру Путину придется сделать выбор.

«И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Так что Владимиру Путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами по этому вопросу», — заявил Салливан.

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зерновой сделки, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

К тому же срок действия соглашения закончится уже в этот понедельник, 17 июля, если Москва не согласится на его продление.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Но перед очередным продолжением в этом июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В эту пятницу, 14 июля, представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Во время телефонного разговора с президентом ЮАР в субботу, 15 июля, Путин сказал, что обязательства по устранению препятствий для российского экспорта продовольствия и удобрений еще не выполнены.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.