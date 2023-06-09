Замедляет проверки и блокирует суда. В Британской разведке объяснили, зачем Россия препятствует экспорту зерна 9 июня, 09:43 Россия препятствует экспорту зерна (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Россия, несмотря на договоренность продлить зерновое соглашение, блокирует суда и замедляет их проверки, препятствуя экспорту зерна. Это может быть связано с намерением заставить Украину возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса.

Такое предположение Британская разведка высказала в последнем отчете в пятницу, 9 июня.

По словам разведчиков, сейчас проверяют только одно-два судна в день. Осенью 2022 года количество проверок достигало шести-семи.

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«Россия, вероятно, пытается заставить уступить по восстановлению работы трубопровода Тольятти-Одесса, который экспортирует аммиак из России через Украину», — говорится в сообщении.

Разведка Британии подчеркнула, что ситуацию осложняет повреждение аммиакопровода несколько дней назад, из-за чего он пока не работает.

В ведомстве предполагают, что такая риторика и действия России будут звучать за несколько недель до следующего срока продления соглашения 16 июля 2023 года.

Транзит российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса был остановлен 24 февраля 2022 года. Протяженность аммиакопровода по территории Украины — 1,018 тыс. км. Технически аммиакопровод готов прокачивать 100 тыс. тонн в месяц, для его запуска понадобится 30 дней.

РФ выдвигала возобновление работы аммиакопровода как одно из условий работы зернового коридора еще с 2022 года. Эту идею поддерживала и ООН, но в ноябре 2022 года Зеленский назвал условие восстановления транзита: обмен пленных по формуле «всех на всех». После этого переговоры о возобновлении транзита зашли в тупик.

По сообщению агентства Reuters, в начале июня 2023 года в ООН предложили участникам зернового соглашения начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину ради стабильной работы зернового коридора.

17 мая 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что соглашение о Черноморском зерновом коридоре продлено еще на два месяца.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Украина может возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса.