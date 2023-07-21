«Будет иметь далеко идущие опасные последствия». В ООН прокомментировали атаки российских оккупантов на черноморские порты Украины 21 июля, 18:56 Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло осудила атаки российских террористов на порты южных регионов Украины (Фото:UN Photo/Eskinder Debebe)

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что атаки войск страны-агрессора РФ на портовую инфраструктуру южных регионов Украины будут иметь опасные долгосрочные последствия.

Об этом она сообщила во время заседания Совета Безопасности ООН.

ДиКарло считает, что атаки РФ на украинские черноморские порты рискуют создать «далеко идущие последствия для глобальной продовольственной безопасности, в частности, в развивающихся странах».

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Она сказала, что угрозы гражданским судам как со стороны страны-агрессора РФ, так и со стороны Украины, являются «неприемлемыми».

"Мы настоятельно призываем воздерживаться от любой дальнейшей риторики или действий, которые могут ухудшить и без того опасную ситуацию", — резюмировала ДиКарло.

Выход РФ из зернового соглашения — что известно

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

19 июля Министерство обороны страны-агрессора РФ заявило, что будет считать «военными целями» все морские суда, следующие в украинские порты.

20 июля в ответ на российские угрозы, министерство обороны Украины заявило, что будет считать все суда, следующие в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, будут считаться «грузами военного назначения с соответствующими последствиями».

Третью ночь подряд оккупанты атакуют южные регионы Украины — Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области. В ночь на 19 июля, они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.