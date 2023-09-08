«Станет победой российского шантажа». В МИД Украины отвергли возможность снятия санкций для РФ в обмен на возвращение к зерновой сделке 8 сентября, 17:19 Спикер МИД Украины Олег Николенко (Фото:Медиа центр Украина)

Представитель МИД Украины Олег Николенко отреагировал на информацию западных СМИ о вероятном ослаблении санкций для страны-агрессора РФ в обмен на восстановление Черноморской зерновой инициативы.

Об этом он написал в своем Facebook в пятницу, 8 сентября.

По словам Николенко, позиция украинской стороны остается неизменной, а любое ослабление санкционного режима против РФ в обмен на восстановление зерновой сделки будет «победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа».

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«Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять к новой агрессии, предлагая уступки», — заявил спикер МИД Украины.

Николенко отметил, что Украина как один из гарантов мировой продовольственной безопасности «готова продолжать экспорт зерновых» в страны Африки и Азии всеми возможными маршрутами — как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через «альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем».

8 сентября издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором заявил о готовности отменить некоторые санкции против страны-агрессора в обмен на ее возвращение к Черноморской инициативе.

Срыв зерновой сделки: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города. В результате обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.