Выход РФ из зерновой сделки: главный порт Литвы готов отправлять украинское зерно — гендиректор 19 июля, 09:35 Главный порт Литвы готов отправлять украинское зерно (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Главный порт Литвы готов перегружать 10 миллионов тонн украинского зерна, однако логистика доставки груза к побережью Балтийского моря остается сложной.

Об этом заявил генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, сообщает LRT.

«Есть огромная проблема, поскольку это связано со многими вещами, разными странами, разными договоренностями, разными интересами и так далее. Если этот вопрос будет решен, Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна уже сегодня», — сказал Латакас.

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По его словам, текущая мощность порта составляет 10−15 млн тонн зерна, в том числе экспорт литовского зерна, который составляет около 3,5 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Хорватия предложила использовать свои порты и железнодорожную инфраструктуру для экспорта украинского зерна.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

