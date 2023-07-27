«Горсть пожертвований не исправит ситуации». ООН раскритиковала предложение Путина о бесплатных поставках зерна из РФ 27 июля, 19:26 Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает предложение российского диктатора Владимира Путина о бесплатных поставках зерна из РФ вместо зерновой сделки «горсткой пожертвований», которая не исправит ситуации. (Фото:Maxim Shipenkov/Pool/Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал выход России из зернового соглашения и дальнейшее предложение российского диктатора Владимира Путина о бесплатных поставках зерна из РФ вместо Черноморской зерновой инициативы.

Об этом сообщает Reuters.

Генсек ООН считает очевидным тот факт, что «если убрать с рынка миллионы и миллионы тонн зерна, то это приведет к росту цен».

«Поэтому не горсткой пожертвований некоторым странам мы исправим это драматическое влияние, которое затрагивает всех и везде», — заявил Гутерриш.

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По мнению генсека ООН, любое повышение цен на продовольствие сейчас будет «оплачено всеми и везде — и прежде всего развивающимися странами и уязвимыми людьми в странах со средним уровнем дохода и даже в развитых странах».

Выход РФ из зерновой сделки — что известно

С 27 июня Россия не регистрировала ни одного нового корабля в рамках зернового соглашения, фактически остановив таким образом работу зернового коридора.

В России неоднократно угрожали выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года. Соглашение уже трижды продлевали — в ноябре 2022-го, и в марте и в мае 2023-го.

Перед очередным продлением 17 июля в МИД РФ снова пригрозили этого не сделать.

В день окончания сроков действия соглашения Кремль использовал удар по Крымскому мосту как повод для выхода из соглашения.

14 июля представитель ООН заявил, что генсек Антониу Гутерриш ждет ответа от Владимира Путина относительно предложения продлить соглашение.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин согласился с необходимостью продлить зерновое соглашение. В Кремле это опровергли.

Черноморская зерновая инициатива, которая была подписана при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.