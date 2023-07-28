Срыв «зерновой сделки» является глобальной проблемой — Госдеп

28 июля, 00:20
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Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Вячеслав Мусиенко)

Сбор урожая в Киевской области начало августа 2022 года в Киевской области (Фото:REUTERS/Вячеслав Мусиенко)

В Государственном департаменте США подчеркнули, что возобновление поставок зерновых из Украины через Черное море является проблемой, которая носит не региональный, а глобальный характер.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепа Ведант Пател, передает Укринформ.

«Конечно, мы стремимся, чтобы зерно шло максимально во все страны, которые в нем нуждаются. И это не только региональная проблема (в масштабах — ред.) Восточной Европы, Африки, это глобальная проблема», — отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отметил, что украинское продовольствие и в частности зерновая продукция являются «невероятно важными».

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«И мы продолжаем призывать Россию снова присоединиться к ней», — отметил Пател.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

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Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

Редактор: Дарья Харченко

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