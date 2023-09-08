Британские самолеты защищают гражданские суда в Черном море, которые перевозят зерно из Украины 8 сентября, 16:20 Корабль перевозит украинского зерно, Черное море, 2 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании защищают грузовые суда, перевозящие зерно из Украины, от атак россиян.

Об этом сообщает The Telegraph.

В последние недели британские самолеты осуществляют патрулирование над Черным морем, чтобы сдержать россиян от нанесения ударов по гражданским судам.

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Зерно из Черноморского региона считается жизненно важным для предотвращения голода в странах с низким уровнем дохода.

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и разведку для мониторинга российской деятельности в Черном море… В рамках этих операций по наблюдению самолеты RAF совершают полеты над этим районом, чтобы сдержать Россию от совершения незаконных ударов по перевозящим зерно гражданским судам», — заявили на Даунинг-стрит.

17 июля генсек ООН заявил, что сожалеет о выходе России из Черноморской зерновой инициативе, и написал письмо диктатору Владимиру Путину.



В Турции публично заявляли, что вместе с ООН предлагают подсоединить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT и разморозить активы роскомпаний ради возобновления зерновой инициативы.

В день истечения сроков действия соглашения, 17 июля, Кремль заявил о выходе из него, использовав в качестве повода удар по Крымскому мосту. После этого Россия почти регулярно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, нанося удары по портам и уничтожая украинское зерно.

