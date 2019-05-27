Иван Верстюк
Простят ли украинцы хаос в обмен на изменения?
Андерс Аслунд
С чего начать Зеленскому?
Владимир Милов
Мутная вода для Путина. Как проголосовали европейцы
Кристина Бердинских
Новые лица по-старому. Как будем избирать парламент?
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Зеркаль рассказала, как МИД планирует освободить украинских моряков из плена РФ

Сегодня, 20:41
548
Цей матеріал також доступний українською
Зеркаль рассказала, как МИД планирует освободить украинских моряков из плена РФ - фото

НВ

Елена Зеркаль

Заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль в эфире Радио НВ рассказала о дальнейших шагах Украины по освобождению пленных РФ украинских моряков.

«Усиление давления происходит с использованием всех возможных инструментов. Что касается санкций, мы также будем ставить этот вопрос, мы будем ставить вопрос о невыполнении приказа, если он не будет вовремя исполнен. […] У нас есть большое количество опций, которые мы будем использовать», — отметила Зеркаль.

Заместитель министра иностранных дел сообщила, что МИД Украины готовит дипломатическую ноту в Российскую Федерацию, которую в понедельник, 27 мая, направят в МИД РФ. В ней говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли и когда украинские консулы смогут забрать украинских моряков.

Кроме того, Зеркаль отметила, что во вторник, 28 мая, МИД Украины обратится к зарубежным партнерам и призывает всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов было 24 военнослужащих ВМС ВС Украины, некоторые из которых получили огнестрельные ранения.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» при прохождении в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В связи с этим Украина подала против РФ иск в Международный трибунал ООН, который обязал Москву немедленно освободить моряков и вернуть захваченные суда.

В Кремле решили проигнорировать это требование.

Теги:   Гаагский трибунал Украинские моряки Елена Зеркаль Радио НВ

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ Эксклюзивы НВ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 16:33

img
Избранный президент Литвы Науседа продолжит курс Грибаускайте в отношении Украины
Политика

Сегодня, 10:55

img
Мэр Львова Садовый заявил, что его хотят снять с должности
События

Сегодня, 16:56

img
Бунт в одесской колонии: пожар уничтожил помещение дежурной части, пять сотрудников пострадали

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 22:13

img
На выборах в Европарламент во Франции лидирует партия Ле Пен
6202
Геополитика

Сегодня, 03:30

img
В Европарламенте объявили результаты выборов
5470
Геополитика

Сегодня, 10:46

img
Джулиани рассказал о главном месседже Трампа для Зеленского
4832