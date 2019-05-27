Зеркаль рассказала, как МИД планирует освободить украинских моряков из плена РФ Сегодня, 20:41 548 Цей матеріал також доступний українською НВ Елена Зеркаль НВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль в эфире Радио НВ рассказала о дальнейших шагах Украины по освобождению пленных РФ украинских моряков.



«Усиление давления происходит с использованием всех возможных инструментов. Что касается санкций, мы также будем ставить этот вопрос, мы будем ставить вопрос о невыполнении приказа, если он не будет вовремя исполнен. […] У нас есть большое количество опций, которые мы будем использовать», — отметила Зеркаль.

Заместитель министра иностранных дел сообщила, что МИД Украины готовит дипломатическую ноту в Российскую Федерацию, которую в понедельник, 27 мая, направят в МИД РФ. В ней говорится о том, каким образом Украина может забрать корабли и когда украинские консулы смогут забрать украинских моряков.

Кроме того, Зеркаль отметила, что во вторник, 28 мая, МИД Украины обратится к зарубежным партнерам и призывает всех министров иностранных дел обратиться к России с требованием выполнить решение международного трибунала.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов было 24 военнослужащих ВМС ВС Украины, некоторые из которых получили огнестрельные ранения.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» при прохождении в «закрытую акваторию территориального моря РФ».

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

В связи с этим Украина подала против РФ иск в Международный трибунал ООН, который обязал Москву немедленно освободить моряков и вернуть захваченные суда.

В Кремле решили проигнорировать это требование.

