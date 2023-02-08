«В трудные для вас времена». Посол Турции поблагодарил Украину за помощь после землетрясений 8 февраля, 02:41 Украинцы принесли цветы и игрушки под посольство Турции в Украине (Фото:twitter.com/TCKievBE)

Турция высоко ценит поддержку, оказываемую Украиной в трудные для себя времена. Власти Турции благодарны руководству и народу нашей страны за солидарность.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Украине Ягмур Гюльдер.



«Мы благодарны руководству и народу Украины за солидарность. Это огромная катастрофа, из-за которой пострадали и погибли тысячи людей. Президент Зеленский сегодня подписал приказ о предоставлении гуманитарной помощи Турции. Мы на связи с правительством Украины относительно этой помощи, и мы высоко ценим эту поддержку в трудные для Украины времена», — сказал он.

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Дипломат также обратил внимание на цветы, игрушки, лампадки, которые в посольство принесли неравнодушные украинцы в знак скорби по погибшим в результате землетрясений.

Как сообщалось, Украина направит в Турцию поисково-спасательный отряд ГСЧС из 87 человек для ликвидации последствий серии разрушительных землетрясений.

6 февраля на границе Турции и Сирии в провинции Газиантеп произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.