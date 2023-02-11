Чтобы получить помощь. Турция открыла переход на границе с Арменией, который не использовали 35 лет 11 февраля, 14:43 Флаг Турции (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Турция открыла пункт пересечения границы с Арменией, чтобы получить гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений 6 февраля.

Об этом сообщает Anadolu Agency.

Пограничный переход в турецкой провинции Ыгдыр уже пересекли пять грузовиков с гуманитарной помощью. В последний раз этот пункт использовался в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц доставил помощь Армении после землетрясения.

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В 1990 году Турция закрыла границу с Арменией. Страны имеют напряженные отношения, поскольку около 1,5 млн жителей Армении стали жертвами убийств в Османской империи во время Первой мировой войны. Турция признает уничтожение сотен тысяч армян, но отказывается признавать это геноцидом. Кроме того, Турция поддержала Азербайджан в его конфликте с Арменией в Нагорном Карабахе.

В январе 2022 года Армения и Турция впервые за более чем 10 лет провели переговоры о нормализации отношений.

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6 февраля Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. По последним данным, погибли более 23 800 человек.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

Инфографика: NV