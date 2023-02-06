Зеленский предлагает Турции помощь после мощного землетрясения. Посольство проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы 6 февраля, 09:58 В Диярбакыре в Турции продолжаются поиски людей после землетрясения, 6 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Sertac Kayar)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции из-за мощного землетрясения, в результате которого там погибли почти 300 человек, а тысячи получили ранения. Он предлагает президенту Реджепу Тайипу Эрдогану помощь.

Об этом говорится в Twitter Зеленского.

«Выражаю искренние соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших из-за землетрясения на юго-востоке Турции. Желаю быстрого выздоровления всем пострадавшим. В это сложное время мы будем рядом с турецким народом. Готовы предоставить необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы», — заявил он.

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Спикер министра иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что посольство в Анкаре взаимодействует с турецкими властями и проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы.

Для помощи украинцам в Турции на базе дивиденства открыли две горячие линии: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Также родственники в Украине могут обращаться на горячую линию МИД: +380 44 238 15 88.

В понедельник утром, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. По последним данным, всего погибли более 500 человек; в Турции — не менее 284 человек, более 2300 ранены.