В Турции могли погибнуть двое украинцев, еще 19 человек не выходят на связь — МИД Украины

7 февраля, 18:32
Поделиться:
6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via Reuters)

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via Reuters)

В результате землетрясения на юге Турции могли погибнуть двое украинцев. Поиски еще 19 граждан Украины продолжаются.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook со ссылкой на власти Турции.

«Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших», — написал он.

Видео дня

Он добавил, что известно также о четырех пострадавших украинцах. По данным МИД, они получили легкие телесные повреждения, угрозы их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются.

Читайте также:

Число пострадавших из-за мощных землетрясений в Турции и Сирии идет на десятки тысяч (Фото:REUTERS/Umit Bektas) Объясняют сейсмологи. Почему землетрясение в Турции и Сирии было таким сильным и может ли что-нибудь подобное случиться в Украине

«В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь», — пишет Николенко.

Спикер отметил, что МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

Инфографика: НВ

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Турция Российская агрессия Землетрясение Граждане Украины Землетрясение в Турции

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X