В Турции могли погибнуть двое украинцев, еще 19 человек не выходят на связь — МИД Украины 7 февраля, 18:32 6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via Reuters)

В результате землетрясения на юге Турции могли погибнуть двое украинцев. Поиски еще 19 граждан Украины продолжаются.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook со ссылкой на власти Турции.

«Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших», — написал он.

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Он добавил, что известно также о четырех пострадавших украинцах. По данным МИД, они получили легкие телесные повреждения, угрозы их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются.

«В общей сложности дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь», — пишет Николенко.

Спикер отметил, что МИД готовится отправить украинских консулов в город Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

Инфографика: НВ

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

По состоянию на день 7 февраля погибли более 5000 человек, из них — около 3600 в Турции и около 1400 в Сирии. Пострадали более 20 тысяч жителей стран. Разрушены также тысячи зданий.