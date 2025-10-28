Информация о пострадавших украинцах в результате землетрясения в Турции не поступала — МИД
В Турции вечером 27 октября произошло землетрясение магнитудой 6,1 (Фото: World Source News/X)
В Генеральное консульство Украины в Стамбуле не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения украинцах.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в комментарии NV.
В то же время учреждение продолжает мониторинг ситуации с безопасностью.
27 октября в западной части Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушились по меньшей мере три здания.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 располагался вблизи города Синдирги в провинции Балыкесир. Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени на глубине около 6 километров.
Толчки ощущались в крупных городах западной Турции — Стамбуле, Бурсе, Манисе и Измире. Власти заявляли, что пока не зафиксировано никаких человеческих потерь, но оценка ситуации продолжается.