Информация о пострадавших украинцах в результате землетрясения в Турции не поступала — МИД

28 октября, 10:12
В Турции вечером 27 октября произошло землетрясение магнитудой 6,1 (Фото: World Source News/X)

В Генеральное консульство Украины в Стамбуле не поступала информация о пострадавших в результате землетрясения украинцах.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в комментарии NV.

В то же время учреждение продолжает мониторинг ситуации с безопасностью.

27 октября в западной части Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого обрушились по меньшей мере три здания.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 располагался вблизи города Синдирги в провинции Балыкесир. Землетрясение произошло в 22:48 по местному времени на глубине около 6 километров.

Толчки ощущались в крупных городах западной Турции — Стамбуле, Бурсе, Манисе и Измире. Власти заявляли, что пока не зафиксировано никаких человеческих потерь, но оценка ситуации продолжается.

