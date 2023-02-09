Землетрясение в Турции: под завалами, вероятно, находятся пять украинцев — МИД 9 февраля, 12:21 После землетрясения в Турции пять граждан Украины остаются под завалами (Фото:REUTERS/Mahmoud Hassano)

По информации МИД Украины, после мощного землетрясения в Турции под завалами, вероятно, находятся пять украинцев.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Есть информация о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями ради их спасения», — написал он.

Видео дня

По словам представителя МИД, одна гражданка Украины была госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

Всего украинские дипломаты уже разыскали 103 украинца. Остальные 22 гражданина не выходят на связь.

Николенко добавил, что украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства.

На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, медицинскую помощь пострадавшим и организацию эвакуации.

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошла серия землетрясений. Они стали одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет.

В десяти провинциях Турции объявлено чрезвычайное положение, оно будет действовать три месяца.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 16 тысяч человек.