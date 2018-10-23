23 октября 2018, вторник

Землетрясение и цунами в Индонезии: Порошенко распорядился отправить гумпомощь

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Петр Порошенко распорядился отправить Индонезии гуманитарную помощь
Фото: пресс-служба АП

Петр Порошенко распорядился отправить Индонезии гуманитарную помощь

Президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить гуманитарную помощь Индонезии.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"1. Предоставить гуманитарную помощь Республике Индонезия. 2. Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Индонезия", - сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тыс. человек.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.

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