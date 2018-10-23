Землетрясение и цунами в Индонезии: Порошенко распорядился отправить гумпомощь

Президент Украины Петр Порошенко распорядился предоставить гуманитарную помощь Индонезии.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"1. Предоставить гуманитарную помощь Республике Индонезия. 2. Кабинету министров Украины обеспечить предоставление гуманитарной помощи Республике Индонезия", - сказано в тексте указа.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии превысило 2 тыс. человек.

Напомним, 28 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился на 10-километровой глубине, в 80 километрах к северу от города Палу на четвертом по величине индонезийском острове Сулавеси.