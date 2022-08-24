Допускает, что война будет долгой. Напав на Украину, Россия ничего не выиграла и потеряла практически все — Земан 24 августа, 14:07 Милош Земан (Фото:www.facebook.com/prezidentcr)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что напав на Украину, Россия ничего не выиграла и потеряла практически все.

Об этом сообщает Euractiv.

По его словам, Россия понесла экономические, человеческие, материальные и репутационные потери после вторжения в Украину.

Земан заявил, что диктатор Путин напал на Украину из-за «капитуляции НАТО в Афганистане».

Видео дня

По словам президента, он полностью поддерживает поставку оружия Украине.

Земан заявил, что, по его мнению, Чехия внесет свой вклад в восстановление Украины, но добавил, что можно ожидать долгой войны на истощение.

В июне президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее холодным душем, и он является одним из них.

Земан имел репутацию одного из наиболее дружелюбно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма. Впрочем, после нового вторжения России в Украину Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.