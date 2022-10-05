Мир должен дать военный ответ, если РФ применит ядерное оружие — президент Чехии 5 октября, 15:44 Земан считает, что Европа и весь остальной мире должны ответить сильным военным путем в случае применения РФ ядерного оружия (Фото:Miloš Zeman/Facebook)

Президент Чехии Милош Земан убежден, что Европа и остальной мир должны дать военный ответ в случае использования Кремлем ядерного оружия.

Соответствующее заявление Земан опубликовал в Facebook по итогам встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

«Я выразил свое мнение Его Высочеству, что мы находимся в серьезной опасности ядерного конфликта из-за угроз применения тактического ядерного оружия в Украине», — пишет чешский лидер.

Видео дня

Земан считает, что в этой ситуации Европа и весь остальной мире должны ответить сильным военным путем.

Также он пишет, что до возможного ядерного удара страны мира должны направить очень четкое предупреждение РФ, что в случае ядерного удара по территории Украины, ответ будет не только дипломатическим, но и военным со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Земан имел репутацию одного из наиболее дружелюбно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма.

Впрочем, после нового вторжения России в Украину Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля. По его словам, нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее холодным душем, и он является одним из них.

21 сентября Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.