«Нападение на Украину было холодным душем». Земан объяснил изменение своей политики в отношении России 3 июня, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Президент Чехии Милош Земан (Фото:Miloš Zeman — prezident České republiky/facebook.com)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

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В интервью Радио Свобода он сказал, что после начала полномасштабной войны наступила «принципиально новая ситуация».

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«Перед нападением на Украину с Россией просто велись разговоры, с ней велась торговля, коротко говоря, к ней относились как к нормальной стране. Это вполне естественно и делали все важные европейские и мировые государственные служащие. Что другого мы должны делать с крупнейшей страной мира?» — отметил Земан.

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Он добавил, что у его страны открытая экономика и хорошие отношения со всеми «выдающимися странами мира».

«Однако ситуация принципиально изменилась в момент российской агрессии на Украину, а когда изменится ситуация, изменится и ваша точка зрения. Прошу, давайте не делать вид, что каждый, кто раньше не высказывался о Путине как о преступнике, был совершенно вне образа, или что каждый, кто пытался с ним нормально общаться, поддерживал все его шаги. Нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее холодным душем, и я являюсь одним из них», — подытожил Земан.

Земан имел репутацию одного из наиболее дружелюбно настроенных к Кремлю европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма. Впрочем, после нового вторжения России в Украину Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля.



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