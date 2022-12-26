Угроза глобальной безопасности. Президент Чехии назвал вторжение России в Украину самым важным событием года 26 декабря, 16:53 Милош Земан (Фото:Скриншот/Youtube/TV Nova)

Президент Чехии Милош Земан заявил, что вторжение России в Украину стало самым важным событием 2022 года.

По его словам, он всегда поддерживал корректные экономические отношения с Россией, в основном из-за поставок дешевых энергоресурсов, но «есть ситуации, когда экономические интересы должны уступать интересам безопасности».

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Президент добавил, что война РФ против Украины является угрозой глобальной безопасности, в том числе и Чехии.

«Именно поэтому я полностью поддерживаю помощь Чешской Республики Украине, которая ведет борьбу, и верю, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины», — сказал он в своем обращении по случаю Рождества.

В июне президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее, холодным душем, и оно является одним из них.

Земан имел репутацию одного из самых дружественно настроенных в Кремль европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма. Однако после нового вторжения России в Украину Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля.