Угроза глобальной безопасности. Президент Чехии назвал вторжение России в Украину самым важным событием года
Милош Земан (Фото:Скриншот/Youtube/TV Nova)
Президент Чехии Милош Земан заявил, что вторжение России в Украину стало самым важным событием 2022 года.
По его словам, он всегда поддерживал корректные экономические отношения с Россией, в основном из-за поставок дешевых энергоресурсов, но «есть ситуации, когда экономические интересы должны уступать интересам безопасности».
Президент добавил, что война РФ против Украины является угрозой глобальной безопасности, в том числе и Чехии.
«Именно поэтому я полностью поддерживаю помощь Чешской Республики Украине, которая ведет борьбу, и верю, что давление свободных стран рано или поздно заставит Россию покинуть территорию Украины», — сказал он в своем обращении по случаю Рождества.
В июне президент Чехии Милош Земан заявил, что изменил свое отношение к России после полномасштабного вторжения в Украину.
По его словам, нападение на Украину было для многих людей в России и вне ее, холодным душем, и оно является одним из них.
Земан имел репутацию одного из самых дружественно настроенных в Кремль европейских политиков. В прошлом он подвергал сомнению необходимость санкций и неоднозначно высказывался об аннексии Крыма. Однако после нового вторжения России в Украину Земан резко осудил российскую агрессию, выразил поддержку Украине и призвал к жестким санкциям против Кремля.