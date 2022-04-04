Пример защиты свободы и демократии. В США университеты хотят присудить Зеленскому почетные степени 4 апреля, 03:45 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

По меньшей мере 17 колледжей и университетов в нескольких штатах совместно присудят почетные степени президенту Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии открытия этой весной.

Об этом пишет Associated Press.



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Президент Университета Альфреда Марк Зупан сказал, что идея родилась из его просьбы о том, чтобы Зеленский выступил виртуально перед выпускными классами.

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Когда официальный представитель посольства Украины отклонил запрос западного нью-йоркского университета, вузы согласились заочно присудить почетные степени в честь лидерства Зеленского.

«Этот жест был мотивирован вдохновляющим примером, который президент Зеленский подал своему народу и всему миру в защиту свободы и демократии», — сказал Зупан.

Несколько дополнительных кампусов в северной части штата Нью-Йорк, где проживает значительная часть населения, связанного с Украиной, поддержали эту идею. К ним присоединяются учреждения в Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Вирджинии. Ожидается, что к ним присоединятся и другие, сообщил Университет Альфреда.

«Учитывая ту роль, которую колледжи и университеты играют в продвижении прав личности и либерального общества, добавление нашего голоса в знак признания и поддержки дела Украины — это значимый способ, которым мы можем присоединится», — сказал Зупан.

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