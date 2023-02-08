Зеленского встретили овациями в Вестминстерском дворце — видео 8 февраля, 15:48 Владимир Зеленский выступил в Вестминстерском дворце (Фото:Скриншот видео Sky News)

В Вестминстерском дворце, где президент Украины Владимир Зеленский выступил во время визита в Великобританию перед парламентом, его встречали стоя и аплодировали.

Как пишет BBC, после оваций он поблагодарил народ Британии и сказал, что он находится там от «имени храбрых героев войны», которые в окопах защищают Украину от российских ракет. В частности, во время речи Зеленский заявил, что убежден в поражении РФ.

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«Мы знаем, что Россия проиграет и мы по-настоящему знаем, что победа изменит весь мир и такие изменения — то, что необходимо миру уже давно. Победа Украины удержит любых будущих агрессоров», — сказал президент Украины.



О неанонсированном визите Зеленского в Британию сообщили на Даунинг-стрит в среду утром, 8 февраля. Он провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и встретится с королем Чарльзом III. Также ожидается, что Лондон объявит о расширении программы тренировок, которая охватит пилотов истребителей и морскую пехоту, и о предоставлении Украине дальнобойного оружия.