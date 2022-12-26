Зеленского пригласили в Литву для получения премии Свободы 26 декабря, 17:48 Зеленского пригласили в Литву для получения премии Свободы (Фото:Офис президента Украины)

Сейм Литвы направил приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в январе в Вильнюс для получения премии Свободы — хотя понимают, что его личное присутствие маловероятно.

Об этом сообщает литовский национальный вещатель LRT.

«Мы уже направили официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение. Однако, вероятно, ожидать его приезда — не очень реалистично», — сказала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

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По ее словам, в подготовке программы в этот раз учитывают, что «лауреат будет особенным».

Премия Свободы, основанная Сеймом Литвы, оценивает вклад отдельных лиц и организаций в развитие пограничного сотрудничества в борьбе за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы.

Традиционно эту премию вручают на торжественном заседании Сейма Литвы 13 января — в День защитников свободы Литвы.

В начале декабря стало известно, что премию решили вручить Владимиру Зеленскому как лидеру Украины, которая борется за свободу и независимость.

«Как Президент Украины он находится в авангарде этой борьбы за свободу, своим личным руководством и своим примером он вдохновил миллионы людей в Украине сопротивляться и не сдаваться, он мобилизовал все мировое сообщество против преступной деятельности режима Путина», — сказала спикер Сейма Литвы, объявляя решение о присуждении премии.