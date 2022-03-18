Зеленского и украинский народ хотят номинировать на Нобелевскую премию мира 18 марта, 01:32 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:.instagram.com/)

Группа действующих и бывших европейских политиков просит изменить сроки подачи заявок на Нобелевскую премию мира. Они хотят номинировать украинского президента Владимира Зеленского и народ Украины.

Об этом говорится в письме политиков в Нобелевский комитет от 11 марта.

«В свете исторически беспрецедентных событий мы почтительно призываем Комитет по Нобелевской премии мира вновь открыть и пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира 2022 года. Мир потрясен изображениями войны, исходящими из Украины. Миллионы семей сейчас живут в страхе, их домам и средствам к существованию угрожают бомбардировки и захватническая армия. Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией. Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы сражаться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять силам авторитаризма…», — говорится в сообщении.

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