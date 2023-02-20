«Чрезвычайно важное проявление поддержки». Зеленский подтвердил визит Байдена и встретился с ним в Киеве 20 февраля, 12:07 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил приезд американского коллеги Джо Байдена в Украину в понедельник, 20 февраля. Они встретились в Киеве.

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», — написал он в Telegram.



Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Ранее Байдена и Зеленского заметили на Михайловской площади столицы. Под звук воздушной тревоги американский президент вместе с украинским лидером почтили память погибших защитников Украины.



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20 февраля президент США начал свой визит в Европу. Его ждали в Польше, однако Байден появился в Киеве — это его первый визит в Украину после полномасштабного вторжения РФ.



Байден уже объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи. Он заявил, что приехал в Киев, чтобы «подтвердить непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности».

