Зеленский заявил, что Украина получила от Германии обещанные Patriot

«Мы укрепили компонент Пэтриотов в нашей украинской противовоздушной обороне. Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш совместный шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены. Спасибо всем, кто помогал!» — написал президент в Telegram.

Реклама

В то же время он не указал, какое именно количество ЗРК было поставлено.

По словам Зеленского, переговоры по дальнейшему усилению украинской ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями систем.

«Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно», — подчеркнул президент.

Ранее 1 ноября в организации German Aid to Ukraine заявили, что в ближайшие дни Украина получит два ЗРК Patriot, о предоставлении которых Германия сообщала в начале августа 2025 года.

27 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украине уже сейчас нужны как минимум 10 систем ПВО Patriot.

Как отмечал Зеленский, Украина предлагает Европе пересмотреть порядок очередности поставки систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны, которые уже имеют эти комплексы, не применяют их настолько активно.

Зеленский также сообщал, что во время визита в США 17 октября обсудил возможность подписания контракта на поставку Украине 25 систем Patriot, которые могут поступать в течение нескольких лет.