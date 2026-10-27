Мир должен быть, деэскалация необходима, а затягивание войны Россией должно прекратиться, подчеркнул Зеленский (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Лидеры Финляндии и Норвегии подробно проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным , который состоялся сегодня, 27 октября.

Об этом говорится в публикации Зеленского, размещенной в его Telegram.

«Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам их сегодняшнего разговора с российским руководителем и в продолжение наших дискуссий в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО», — подчеркнул президент.

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Зеленский добавил, что «благодарен за подробный бриф и эту активность в поддержку нашей дипломатии и совместных со всеми партнерами мирных усилий».

По словам украинского лидера, Стубб и Стере заявили Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации относительно украинской энергетики и инфраструктуры.

«Обсудили подготовку трехсторонней встречи, запланированной на ноябрь на уровне команд — украинская, американская и российская», — говорится в сообщении Зеленского.

Украинский лидер отметил, что Финляндия и Норвегия, имеющие общую границу с Россией, особенно заинтересованы в принятии правильных и надежных решений в сфере безопасности.

«Обсудили также различные форматы нашего взаимодействия с партнерами в Европе, которые могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатии, нашей защиты и общей безопасности», — сообщил президент.

Зеленский подчеркнул необходимость деэскалации и прекращения затягивания войны Россией.

Ранее 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели в Хельсинки телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу урегулирования войны в Украине.

Отмечалось, что Стубб и Стере инициировали звонок, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе.

Этот разговор стал первым прямым контактом Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, после телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором в июле прошлого года.