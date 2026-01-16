«Мы очень близки». Зеленский после обвинений Трампа заявил, что для подписания мирного соглашения нужно давление на Россию

Президент Владимир Зеленский, комментируя заявление своего американского коллеги Дональда Трампа , сказал, что Соединенные Штаты и Украина заинтересованы в окончании войны. Именно Россия откладывает подписание мирного соглашения.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Киеве с президентом Чехии Петром Павелом, пишет Интерфакс-Украина.

«В целом понятно, что США хотят завтра закончить войну. А мы хотим сделать это уже сегодня. Мы заинтересованы обе стороны. И понимаем, что отсрочка подписания и окончания войны идет со стороны России», — сказал украинский президент.

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Зеленский привел пример того, что в конце прошлого года была договоренность об обмене тысячу на тысячу. Однако именно Россия затягивает все процессы, в частности, гуманитарный и отсрочила обмены, отметил глава государства.

«Вопрос не в желании, а вопрос в давлении. Нужно достаточное давление на Россию, и все закончится. Я считаю, что мы очень близки к этому», — подчеркнул Зеленский.

12 января Трамп повторил свое утверждение о том, что у Зеленского «нет карт, а есть только одно — Дональд Трамп» в вопросе завершения войны в Украине.

Зато издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме писало, что президент США разочаровывается в российском диктаторе из-за опасений, что он «тянет время», а не стремится к миру в Украине.

Впоследствии в интервью агентству Reuters Трамп заявил, что заключение мирного соглашения задерживает Украина, а не Россия.

«Я думаю, что он (диктатор Владимир Путин, — ред.) готов заключить сделку. Я думаю, что Украина менее готова к заключению соглашения», — сказал американский президент.

21 января в Давосе могут состояться переговоры Трампа с Зеленским при участии европейских лидеров и Канады.

Ожидается, что во время форума в Швейцарии Зеленский и Трамп подпишут финальное соглашение на 800 миллиардов долларов, направленное на ускорение послевоенного восстановления Украины.