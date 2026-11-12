Также президенты обсудили предстоящее председательство Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Абу-Даби удалось договориться об обмене пленными, который, по его ожиданиям, будет масштабным. Также Литва согласилась предоставить Украине оборудование для поддержки энергосистемы.

Об этом глава государства сообщил после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой 11 ноября.

Зеленский рассказал литовскому коллеге о результатах встреч в Абу-Даби и подчеркнул, что стороны максимально координируют усилия для достижения мира.

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«Самое важное — удалось договориться об обмене пленными, и мы рассчитываем, что он будет масштабным», — отметил президент.

Отдельно лидеры обсудили помощь украинской энергетике и логистическую поддержку. Зеленский подчеркнул, что ситуация во многих украинских городах остается сложной, а Россия может готовить новые удары по критической инфраструктуре.

По его словам, Литва предоставит часть необходимого оборудования. Решение уже принято, Украина ожидает поставок.

Президенты также обсудили предстоящее председательство Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года. Украина стремится к концу 2026 года открыть все переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз, чтобы в период председательства Литвы перейти к закрытию переговорных разделов.

Зеленский поделился с Науседой предложениями по ускорению этого процесса и заявил, что Литва полностью поддерживает такие усилия.