Зеленский заявил, что ждет доклад от Резникова по результатам Рамштайна 21 апреля, 19:47 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Владимир Зеленский ожидает доклад от министра обороны Алексея Резникова по результатам заседания Рамштайна.

В своем вечернем видеообращении он также поблагодарил союзников за поддержку.

«Весь день максимальное внимание коммуникации в формате Рамштайн, сегодня — заседание. Я благодарю тех партнеров, чья решимость полностью соответствует реальной ситуации и потребностям на поле боя. Ожидаю доклад министра обороны по результатам Рамштайна», — сказал Зеленский.

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Он также рассказал, что в Украине ведется активная подготовка новых бригад и подразделений для фронта.

«Вопрос их обеспечения, тренировки, интеграции в общий План обороны — каждый раз на заседаниях Ставки добавляем важные детали», — подчеркнул он.

В пятницу, 21 апреля, в Германии состоялась очередная встреча в формате Рамштайн.