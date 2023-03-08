Вопросы глобальной безопасности. ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины — Зеленский 8 марта, 17:14 Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

ЗАЭС должна вернуться под полный контроль Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 марта.

Глава государства заявил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем российский ядерный шантаж и восстановление безопасности украинских АЭС.

"ЗАЭС должна вернуться под полный украинский контроль - это вопрос именно глобальной, а не только украинской безопасности", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции.

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В среду, 8 марта, в Киев приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — это уже третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.