Зло родилось из оккупации Крыма. Если бы в 2014 году мир отреагировал хоть наполовину так, как сейчас, то у нас не было бы войны — Зеленский 16 марта, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы в 2014 году во время оккупации Крыма мир отреагировал хоть наполовину так, как реагирует сейчас, то у нас не было бы ни этого вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе.

Глава государства напомнил, что восемь лет назад в этот день российское государство организовало фейковый «референдум» на территории Крыма.

«Это было незаконно. Это было разрушением всей архитектуры безопасности в Европе, созданной после Второй мировой войны. Но Россия пошла на это. Если бы тогда был хоть намек на такое сопротивление, которое мы оказываем сейчас… Если бы тогда мир отреагировал хоть наполовину так, как реагирует сейчас… Уверен, у нас не было бы ни этого вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе», — сказал он.

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По словам Зеленского, «все это зло родилось из оккупации Крыма».

«С нашей слабости, брутальных действий России, за которые она должна была почувствовать наказание еще в 2014 году. Но… У нас нет машины времени. Мы не можем вернуться в тот момент, когда все решалось. Мы можем и должны сражаться сейчас. Можем и должны защитить наше государство, нашу украинскую жизнь», — сказал он.

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