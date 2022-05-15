«Первоочередное — это нефтяное эмбарго». Зеленский заявил, что время зависимости ЕС от российских энергоресурсов заканчивается 15 мая, 23:08 Цей матеріал також доступний українською Президент Зеленский выразилуверенность, что ЕС скоро не будет зависеть от российских энергоресурсов (Фото:пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается.

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«Сейчас первоочередное — это нефтяное эмбарго. Как бы в Москве не старались сорвать это решение, время зависимости Европы от российских энергоресурсов заканчивается. И это не изменить», — заявил Зеленский в видеообращении.

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Он также подчеркнул активную работу Украины над усилением санкций против России.

«Нужно чтобы партнеры еженедельно принимали решения, которые ограничивают связи России с миром. Оккупанты должны ощущать повышение цены войны постоянно», — сказал президент.

По данным агентства Bloomberg, руководство ЕС согласовало план покупки российского газа, который позволит избежать нарушения санкций и в то же время удовлетворит требование диктатора Владимира Путина по поводу оплаты в рублях

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