В Европе не будет стабильности, если Путин останется у власти — Зеленский 25 сентября, 20:55 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если российский диктатор Владимир Путин останется у власти, то в Европе не будет стабильности.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

На вопрос журналистки, может ли быть стабильность в Европе, если Путин останется у власти, Зеленский ответил «нет».

«Мне нечего добавить. Мое мнение — нет. Мы наблюдаем это на протяжении многих лет, мы не видим стабильности», — сказал он.

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Президент напомнил о вызовах, рисках и экономических последствиях, которые принесла пандемия коронавируса.

«В то же время мы видим, как Россия искусственно создает другие виды кризисов и очень открыто говорит об угрозах остальному миру. Они стали угрожать нам ядерным оружием. Будет ли мир зависеть от одной страны или одного человека? Мир должен принять решение. Мы свое решение приняли. Мы не будем зависеть от одного человека, не являющегося гражданином нашей страны», — подчеркнул Зеленский.

После начала полномасштабной войны против РФ 26 марта президент США Джо Байден заявил, что Путин не должен остаться у власти. В Белом доме заявили, что это не был призыв к свержению его режима. Сам Байден позже сказал, что не отказывается от своих слов, не объявлял об изменении политики США, а «выражал праведный гнев поведением и действиями Путина».



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