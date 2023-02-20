«Он не может ничего изменить». Украинцы ненавидят политику Путина — Зеленский

20 февраля, 17:46
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы ненавидят политику российского диктатора Владимира Путина, и тот не может ничего изменить.

«Если Запад больше не будет поддерживать нас, наша страна будет уничтожена и больше не будет существовать, но в конце концов, что вы думаете: смогут ли оккупанты превратить ее в такую страну, как Россия? Это невозможно. Украинцы ненавидят политику Путина, и он не может ничего изменить», — сказал он в интервью Welt.

Видео дня

Читайте также:
Война в 2023 году и цели Путина. Что обсуждали и о чем договорились Зеленский и Байден в Киеве — главные заявления и итоги

Зеленский заявил, что Путин хочет восстановить СССР, но у него не получится это сделать.

«Мы не готовы, мы не хотим быть частью СССР, а также не относимся к Российской Федерации. И мы — не только два-три человека, а 40 миллионов человек», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=GyLJki0cos8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X