Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 млрд долларов американской помощи, предусмотренной предыдущими договоренностями и решениями. По его словам, Киев должен добиваться выделения этих средств.

Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН.

«Нужно поднимать вопрос о том, что в рамках прошлых договоренностей и решений выделение 16 миллиардов было приостановлено и эти средства не были предоставлены. Как бы то ни было — и мы благодарны за всё, что было предоставлено, — но Украина должна бороться как минимум за эти деньги», — сказал он.

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Президент также отметил, что Украина должна наладить эффективный диалог с новой политической структурой США и сохранить поддержку обеих американских партий.

По его словам, с учетом перераспределения политических сил в Соединенных Штатах, Киеву необходимо правильно выстроить коммуникацию. Это, по мнению Зеленского, может повысить шансы Украины на получение дополнительной американской помощи.

Ранее Зеленский выразил надежду на усиление помощи Украине со стороны США после победы демократов на промежуточных выборах.

5 ноября агентство Reuters сообщило, что получение контроля над обеими палатами Конгресса США позволит демократам проголосовать за возобновление прямой финансовой и военной помощи Украине. Две трети голосов позволят преодолеть потенциальное вето Дональда Трампа.

В США продолжается подсчет голосов после промежуточных выборов в Конгресс, состоявшихся 3 ноября. Предварительные результаты по состоянию на 5 ноября свидетельствуют о том, что демократы одерживают уверенную победу над республиканцами и возвращают контроль над Сенатом и Палатой представителей, где они займут большинство мест — 54 и 240 соответственно.