«Он хочет напугать весь мир». Зеленский не считает блефом ядерные угрозы Путина 25 сентября, 21:36 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда угрожает применить ядерное оружие.

Об этом он сказал в интервью CBS News.

Кроме угроз непосредственно ядерным оружием, Зеленский назвал ядерным шантажом оккупацию РФ Запорожской АЭС в Энергодаре, которую россияне обстреливают. Также он напомнил о недавней атаке на Южноукраинскую АЭС.

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«Послушайте, может быть, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью[…] Он хочет напугать весь мир. Это первые шаги его ядерного шантажа [обстрел украинских АЭС]. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и эту угрозу», — сказал президент.

Зеленский призвал продолжить давление на Путина, вводить санкции и признать Россию государством-спонсором терроризма.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, подчеркнув, что он не блефует.



Перед этим Зеленский говорил, что не считает, что Россия применит ядерное оружие, а договариваться со страной-агрессором из-за этого страха, по его мнению, «начало Третьей мировой».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

В Белом доме заявили, что США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины и вместе с союзниками готовы дать «решительный» ответ.

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