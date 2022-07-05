Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других европейских стран — Зеленский

5 июля, 13:00
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает территорию Украины как плацдарм для захвата других европейских стран.

«Россия рассматривает именно территорию нашего государства как плацдарм для захвата других европейских стран. А значит, обеспечить безопасность Украине — это дать долгосрочную безопасность всей Европе. Но это касается не только нашего государства», — сказал он на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

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По его словам, сейчас Европа объединена настолько, насколько не была объединена многие десятилетия.

«Еще лет пять назад вообще невозможно было представить, что Европа достигнет такого объединения, а много дискуссий велось о том, как далеко зайдет разделенность Европы. Украина это исправила», — заявил он.

https://www.youtube.com/watch?v=4M133lmt620
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Европа Владимир Зеленский Война России против Украины

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