Зеленский: Оккупированные с 2014-го территории нужно возвращать путем дипломатии. РФ пойдет на переговоры, если выйдем на границы 24 февраля 28 мая, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский будет считать победой в войне, развязанной Россией, восстановление территориальной целостности Украины. Крым и оккупированные с 2014 года территории Донбасса, по его мнению, следует возвращать дипломатическим способом после выхода на границы по состоянию на 24 февраля 2022-го.



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Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу NOS.

Президент считает, что полностью восстановить территориальную целостность страны военным путем нельзя, а если пойти на этот шаг, то «мы потеряем сотни тысяч людей». По его словам, именно так сейчас действует РФ, теряя десятки тысяч своих военных. Зеленский убежден: чем дольше будет продолжаться война, тем больше потерь будет у России, и дойдет уже до сотен тысяч.

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«Да, каждый украинец хочет, чтобы и Донбасс, и Крым мы вернули военным путем. Я думаю, мы должны как минимум вернуться к 24 числу, с которого началось вторжение, и после этого мы можем говорить об отстаивании нашей территории путем дипломатии», — считает Зеленский.

Он добавил, что Украина может воевать с РФ, но «точно не до последнего человека».

«Если мы вернемся на линию 24 числа, я уверен, что Россия сядет за стол переговоров. Мы не готовы отдавать ни Крым, ни Донбасс Российской Федерации, мы никогда этого не признаем», — подчеркнул глава государства.



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